Draghi scuote l’Ue | “Serve un cambiamento radicale | dobbiamo agire insieme”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Articolo pubblicato il 17 Aprile 2024 11:39Mario, ex presidente della Banca Centrale Europea ed ex premier italiano, ha presentato i punti focali del suo prossimo report sull’economia europea durante un intervento a La Hulpe, la conferenza di alto livello sul pilastro europeo dei diritti sociali organizzata dalla presidenza di turno Ue del Belgio. “Abbiamo L'articolo proviene da Il Difforme.

L’ex premier Mario Draghi ieri ha partecipato alla riunione informale dei ministri dell’economia del l’Ue , all’Ecofin di Gand, in Belgio. Il suo intervento ha messo in luce un rapporto, che Ursula ... (ildifforme)

Mario Draghi , ex presidente della Banca Centrale Europea ed ex premier italiano, ha presentato i punti focali del suo prossimo report sull’economia europea durante un intervento a La Hulpe, la ... (ildifforme)

Draghi, il piano per l'Ue: «Proporrò un cambiamento radicale. Serve per rimanere al passo con Cina e Usa» - «Abbiamo bisogno di un'Unione Europea che sia pronta al mondo di oggi e di domani. È quello che proporrò nel mio report, sarà un ...leggo

Draghi torna a scuotere l'Europa: «Serve un cambiamento radicale» - Cresce l'ipotesi Supermario per la presidenza della Commissione o, in alternativa, per quella del Consiglio europeo ...unionesarda

Mario Draghi verso la Commissione Ue al posto di Von Der Leyen: il discorso dell'ex premier all'Europa - Mario Draghi scuote l'Europa con il suo intervento, che sembra più un discorso programmatico per lanciare la sua candidatura al posto di Von der Leyen ...notizie.virgilio