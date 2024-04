Draghi punta alla Commissione Europea | ma Weber e Breton in pole | von der Leyen bis si arena su inchiesta Pfizer

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Mario. Ormai è chiaro, l'ex presidente della BCE rimasto disoccupato dopo la parentesi come presidente del Consiglio finita con le sue dimissioni, sta cercando lavoro in Europa, e il suo sguardo èto su Palazzo Berlaymont, come anticipato dal Giornale d'Ita

È giusto utilizzare (tanti) soldi pubblici per far conoscere alla città il lavoro svolto da un sindaco al termine dei cinque anni di mandato ? Un primo cittadino che, secondo i rumors di palazzo, ... (iltempo)

Europee, Calenda: "Lavoreremo per avere Draghi presidente del consiglio o della commissione europea" - (Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2024 "Non ho mai sopportato il modo in cui in Europa viene tratta l'Italia, riducendola solo a pizza e mandolino. L'Italia è molto di più e lo ha dimostrato anche grazi ...la7

La strategia del turismo pugliese punta al circuito internazionale - MILANO (ITALPRESS) - Da New York a Miami, da Milano a Bari, la strategia del turismo pugliese punta al circuito internazionale ...stream24.ilsole24ore

Conte: "Bene che Draghi esprima necessità di svolta completa in Europa" - (Agenzia Vista) Marsicovetere, 17 aprile 2024 Il leader del M5S Conte è intervenuto sulle parole rilasciate a La Hulpe da Draghi che ha promesso un cambio radicale dell’Europa: “Il Presidente del Cons ...la7