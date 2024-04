Draghi attacca la politica e le regole della vecchia Europa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Difesa, tecnologia e Unione bancaria. Queste le tre direttrici sulla quale l’Unione europea deve impegnarsi nell’immediato dato che “il mondo è cambiato, le vecchiesono ignorate, se non violate”. Ha dichiarato Mariodurante una conferenza di due giorni, dedicata all’sociale, che si sta svolgendo a La Hulpe, aggiungendo che “Il nostro processo decisionale e i nostri metodi di finanziamento sono stati concepiti per il mondo di ieri (prima del Covid, dell’Ucraina,crisi in Medio Oriente, e del ritornorivalità tra le grandi potenze)”. A qualche settimana dalla presentazione del suo rapporto sul futurocompetitività europea l’ex premier si è dunque detto favorevole a mettere in atto specifiche cooperazioni in diversi settori dell’Ue, come l’Unione ...