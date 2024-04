Dove si trova a Roma la toilette trasparente che è un’opera d’arte?

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ma quale privacy. Oggi lapiù virale del web èe sial Maxxi, il museocontemporanea di, in via Guido Reni 4a (vicino all’Audotorium della Musica). Sì, ècreata da Monica Bonvicini. L’installazione si chiama Don’t miss a sec ed è un elegantissimo cubo i cui lati esterni sono fatti da specchi. All’interno c’è un wc classico, ma a sorpresa, una volta entrate, è possibile vedere tutto ciò che avviene fuori. Proprio come il meccanismo degli specchi nei commissariati di polizia, lo sguardo viene schermato. Vediamo senza essere viste. Don’t miss a sec vista dall’interno (fonte: Instagram Studio Bonvicini)L’idea che sostiene l’opera di Bonvicini è che anche durante un momento intimo, l’utente non debba perdere contatto ...

Per chi ha sempre sognato di dormire in mezzo al mare , Casa en el Agua offre anche la possibilità di fare un tuffo direttamente dalla propria camera: quanto costa e dove si trova l'albergo.Continua ... (fanpage)

Vino, Busi: banche ci diano respiro su credito e Bce tagli costo denaro - Verona, 17 apr. (askanews) – “Il Chianti si trova ad affrontare un periodo non facile con problematiche relative alla produzione 2023, Dove abbiamo avuto una vendemmia molto scarsa. Le banche ci devon ...askanews

Roma, Lukaku a 300 all’ora: un gol per la semifinale e il riscatto - Romelu Lukaku si trova a -1 dallo storico traguardo dei 300 gol in carriera: l'attaccante belga può raggiungere il traguardo in Roma-Milan, regalando la semifinale alla sua squadra e convincendo la ...footballnews24

3 idee per incorporare l'arte nel bagno: che si tratti di un quadro, di una fotografia o di una scultura - Opere d'arte in bagno Il bagno è probabilmente l'area della casa in cui possiamo vivere un'intimità totale, Dove possiamo trascorrere del tempo, prenderci cura di noi stessi e, perché no, anche lasci ...idealista