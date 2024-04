Dopo il lavoro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Le nostre case ci accolgono . E tutte, senza far eccezioni, tendono le braccia verso di noi con la richiesta di unstraordinario, che si traduce in uno sforzo in più: cucinare, pulire, riordinare e, per chi ha una famiglia, prendersi cura di qualcun altro. Il tempo libero che si prospettauna giornata lavorativa – rigorosamente retribuita – viene saturato da impegni domestici edi cura – rigorosamente non retribuiti – che prosciugano le ore rimanenti della giornata. Helen Hester, docente e fondatrice del collettivo femminista internazionale “Laboria Cuboniks”, e Nick Srnicek, docente e politologo, approfondiscono l’attuale dibattito sulla conciliazione tra la vita privata e ilnel loro libro pubblicato da Edizioni Tlon, . Una storia della casa e della lotta per il tempo libero. Il saggio ...