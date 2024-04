Dopo giorni di silenzio | l’imprenditrice digitale si mostra su Instagram con un total look nero dallo spacco vertiginoso e | finalmente | sorridente

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 17 aprile 2024)di, Chiara Ferragni torna sui social. E lo fa con un post che in poche ore ha collezionato migliaia di like e commenti. Il motivo? Unsexy e provocante con il quale non la vedevamo da tempo.indossa, infatti, un abito lungo eribattezzato dai follower “regenge dress”, “abito della vendetta”. Chiara Ferragni in lacrime: «Fedez? Questa crisi è più forte delle ...