Docce gelate in cortile | bastonate e ferite | a salvare una ragazza di 17 anni sono stati i compagni di scuola

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ha trovato il coraggio di ribellarsi a una tira fatta di insulti, botte, umiliazioni. E di denunciare il suo compagno, che oggi ha 30e che per tanto, troppo tempo aveva trasformato la vita di una17enne in un incubo. L’uomo si trova ora a processo a Torino con l’accusa di maltrattamenti abituali e lesioni, accusato di aver causato “uno stato di prostrazione, di terrore, di avvilimento e di sofferenza fisica e morale” nella giovane. Prima di trovare il coraggio di denunciare tutto, laera arrivata al punto di prepararsi a una fuga dall’Italia. Tra le drammatiche ricostruzioni emerse durante il processo, anche alcune folli “prove” imposte alla giovane, come quella di sottoporsi anel pieno dell’inverno, in. Una ...