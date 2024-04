Divisione regionale 2 Capitolano le faentine Ora il derby Ravenna-Forlì

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Continua il momento poco felice per leti impegnate in2 di pallacanestro. Cominciamo daI risultato del Faenza Futura, che cade 59-71 ((9-21; 24-32; 34-43 i parziali dei singoli quarti) in casa con il Bellaria, mentre il Faenza Basket Project perde davanti al proprio pubblico 58-63 (24-19; 38-33; 47-49) con gli Eagles Morciano in una sconfitta che sarebbe stato meglio evitare. Domani sera alle 21 scenderà in campo la Compagnia dell’Albero che ospiterà l’Aicsin unte-forlivese tutto da seguire. Questi il tabellino del Faenza Futura relativo alla gara contro il Bellaria: Guerra 6, M. Samorì 5, L. Samorì 8, Spiriti 6, Silimbani 17, Cortesi 2, Morsiani 3, Buti, Tempesti 9, Pirini 3. All.: Bertozzi. Il tabellino del Faenza Basket Project: ...