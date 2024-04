Disturbi di salute Branko | l' oroscopo | chi deve fare molta attenzione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “Le Stelle di”: ecco le previsioni segno per segno di oggi, mercoledì 17 aprile. ARIETE Luna in bellissimo aspetto con Sole nel vostro segno, l'armonia dei due luminari vi aiuta a trovare una profonda complicità con la persona amata. È il trionfo dei buoni sentimenti. Occasioni veloci, fortunate, aspetto rinnovativo per l'attività e butta giù gli ostacoli che si presentano. Sentite ancora la pesantezza provocata dal primo quarto, ma non dovete pensare di aver perduto occasioni clamorose, al contrario – forse cominciano a iniziare da oggi. TORO Un giorno che richiedealla vita personale, cautela nella, diplomazia nei rapporti di lavoro. Sarà perché la Luna nel segno del Leone infiamma troppo, ma voi siete un po' sopra le righe nei rapporti familiari e in amore. La vera passione non urla, bisbiglia, ...