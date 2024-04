Diritti sessuali e riproduttivi nel mondo | perché la marcia in avanti che dura da trent’anni sta rallentando – Il rapporto UNFPA

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Come ogni anno, ildi, il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, ci invita a osservare a che punto siamo nelrispetto all’accesso alle informazioni e ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva. Quest’anno, più che mai, è tempo di bilanci. Scoccano, infatti, i trenta lustri dalla Conferenza del Cairo che nel 1994 avviò il processo per un’agenda internazionale condivisa in grado di accrescere la salute e idi tutte le persone. llsullo stato della popolazione nelè come sempre presentato in contemporanea mondiale e in Italia da Aidos, Associazione italiana donne sviluppo, che cura anche la versione italiana di prossima uscita. “Vite interconnesse, intrecci di speranza: porre ...