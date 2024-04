Direttiva case green | “bene l’elettrificazione dei consumi | ma non esiste nessun divieto per le caldaie a gas”

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il 12 aprile un altro tassello del cosiddetto europeo “Pacchetto Fit for 55” è stato posizionato, e cioè l’approvazione in via definitiva, da parte dell’Ecofin, cioè il Consiglio dei ministri europei dell’Economia e delle Finanze, della cosiddetta. Lasulla prestazione energetica degli immobili, chiamata Epbd-Energy Performance of Buildings Directive, nata da una proposta della Commissione europea del 2021 e poi fortemente modificata da Parlamento e Consiglio, ha visto il voto a favore di 20 dei 27 Paesi membri della Ue. Si attende ora in Gazzetta Ue. L’Italia a guida Meloni ha invece votato contro, insieme all’Ungheria. Si sono invece astenute Croazia, Svezia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia. Giusto per sgombrare subito il campo da ogni dubbio, non è vero che dal 2040 non potremo ...