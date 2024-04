Dimissioni di massa | il sindaco si sfoga su Facebook | “Scelta irresponsabile | il Comune sarà commissariato”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Comun Nuovo verso il commissariamento. Lo fa sapere ilIvan Moriggi in un post su. “Cari cittadini e cittadine – si legge – per me è un momento di amarezza che non mi sarei mai aspettato di vivere”. Il primo cittadino spiega che 8 consiglieri comunali (4 della minoranza e 4 della maggioranza) hanno presentato le. “Peraltro in modo errato – sostiene il– dimostrando una scarsa conoscenza delle regole. Questadeterminerà il commissariamento deldi Comun Nuovo”. Ora si tratta di capire se leverranno recepite o, al contrario, se saranno ritenute non valide. “Un atto gravissimo e da irresponsabili – lo definisce il– che relega gli interessi della popolazione in secondo piano”. Si ...