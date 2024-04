Una piacevole giornata al sole Diletta Leotta è andata su Instagram per condividere un momento delizioso con la sua amica Elodie . La foto cattura la coppia in bikini, mentre si crogiolano al sole ... (pettegolezzicelebrita)

Diletta Leotta in pizzo trasparente, Loris Karius primaverile: i look di coppia per la cena di gala - Diletta Leotta e Loris Karius hanno partecipato a una cena di gala insieme e lo hanno fatto con dei look super glamour ...fanpage

Elodie sarà la damigella d’onore al matrimonio incantato di Diletta Leotta - Diletta Leotta e Elodie, due icone dello spettacolo italiano, esemplificano un legame fraterno che verrà ulteriormente onorato nel prossimo matrimonio di Diletta con Loris Karius. Un legame speciale D ...controcopertina

Diletta Leotta con la figlia Aria ed Elodie, la cantante scelta come damigella al suo matrimonio - Diletta Leotta e Elodie si sono regalate un pomeriggio di relax insieme alla piccola Aria. Legate da un profondo legame di amicizia, vivranno mano nella mano il giorno delle nozze della Leotta. La ...fanpage