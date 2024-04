Diletta Leotta gioca con il pizzo e le trasparenze per la serata con Loris Karius

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 17 aprile 2024)sta vivendo un momento molto fortunato della sua vita. La conduttrice televisiva, infatti, è innamoratissima del suo compagno, con cui convolerà, presto, anche a nozze. Il matrimonio della presentatrice di programma sportivi, infatti, è previsto per il prossimo giugno e avrà luogo alle Isole Eolie. Mentre organizza il suo giorno più bello,, oltre agli impegni televisivi e radiofonici, è spesso protagonista di diversi eventi. Per un appuntamento importante, che ha avuto luogo nelladel 16 aprile 2024,ha scelto un look molto seducente. Al suo fianco si trovava anchee la piccola Aria....