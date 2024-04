Diana Sorini morta nell'incidente a Vallefoglia, l'auto della professoressa in fiamme dopo lo schianto col tir - La professoressa Diana Sorini è morta in incidente a Vallefoglia, nella provincia di Pesaro e Urbino, scontrandosi con la sua auto contro un camion ...notizie.virgilio

Morte della prof Diana Sorini, il cordoglio del Comune di Riccione - L’amministrazione comunale di Riccione esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa della professoressa Diana Sorini, docente del liceo Volta-Fellini di Riccione, avvenuta ieri pomeriggio lun ...chiamamicitta

Rimini: “La guerra dal cielo”. L’8 maggio in Cineteca seminario sui bombardamenti in Romagna nel 1943 - Si svolgerà a Rimini, mercoledì 8 maggio 2024, nella Cineteca comunale (via Gambalunga 27), il seminario intitolato “La guerra dal cielo. I bombardamenti in Emilia-Romagna 1943”. L’iniziativa è promo ...chiamamicitta