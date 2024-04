Di Lauro Cerreto Riparte | “Avevamo ragione noi sul museo | lo conferma anche l’assessore Tedeschi”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Qualche giorno fa, attraverso i social, abbiamo chiesto al sindaco ed al, di fugare una serie di nostre preoccupazioni rispetto alla gestione delCivico della Ceramica e, in generale, riguardo le politiche culturali dell’ente., con un post pubblicato su Facebook venerdì 12 aprile scorso, ci ha informato che lei ha rimesso al sindaco, in data 12 marzo 2024, le deleghe alla cultura ed al, in quanto in disaccordo con lo stesso su come affrontare le problematiche legate al futuro del. Dobbiamo ringraziareper la sua gentile risposta che dimostra sensibilità politica e garbo istituzionale, qualità sconosciute sia sindaco che agli ...