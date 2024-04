Derby di Milano | le curve insieme per beneficenza

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 17 aprile 2024) In occasione deldiledelle due squadre hanno decise di raccogliere fondi per i senzatetto della città In occasione delditra Milan e Inter, gli ultras delle due squadre si sono uniti per una bellissima iniziativa. Infatti, gli ultras rossoneri e nerazzurri stanno raccogliendo beni di prima necessità e prodotti per l’igiene per