Denuncio Roberto Gualtieri | la furia di Michele Santoro | col sindaco di Roma finisce a straggi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Per il caso-firme che rischia di far saltare la sua avventura alle elezioni Europee del prossimo giugno,denuncia ildi. La conferma arriva direttamente dal fu teletribuno, che fa sapere: "Ho dato incarico al mio legale, avvocato Lorenzo Borrè, di denunciare alla Procura della Repubblica ildiper non aver provveduto, nonostante ripetute bonarie richieste, agli adempimenti previsti dalla legge elettorale per agevolare la raccolta delle firme per la presentazione della lista Pace Terra Dignità", la lista con cuivuole correre in Europa. E ancora, il leader della lista Pace Terra Dignità, aggiunge: "Evidentemente si ...