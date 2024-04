Delitto di Aosta | il 21enne fermato accetta l’estradizione dalla Francia ma nega di aver ucciso Auriane Nathalie Laisne

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sì all’estrazione, madi essere l’assassino di, la ragazza trovata cade vicino a una chiesa La Salle (). Sohaib Teima, ventunenne di Fermo arrestato a Lione mercoledì scorso e “gravemente indiziato” per la procura didell’omicidio della compagna, ora è in carcere a Grnoble. La giovane, 22anni, è stata uccisa a coltellate e poi trovata morta il 5 aprile, dopo il ritrovamento del cade erano partite le indagini per individuare il ragazzo che era stato visto con lei. Giovedì Teima comparirà davanti ai giudici della Chambre de l’instruction della Corte d’appello di Grenoble, che dovranno esprimersi sulla sua consegna dopo il mandato d’arresto europeo spiccato dall’Italia. La decisione è attesa entro sette ...

Due ragazzi cercano una chiesa sconsacrata per accamparsi e godere dell'atmosfera magica ed inquietante che quel luogo evoca. Auriane Nathalie Laisne, la ragazza francese uccisa nel piccolo comune di ... (affaritaliani)

Femminicidio Aosta, il ragazzo arrestato dice sì all'estradizione in Italia - Sohaib Teima è stato fermato a Lione perché "gravemente indiziato" dell'omicidio della compagna francese. Dopo il suo assenso i giudici dovranno decidere se trasferirlo dal carcere di Grenoble ...tgcom24.mediaset

Femminicidio in Valle d'Aosta, il fermano arrestato rientrerà in Italia - Sohaib Teima, ventunenne di Fermo arrestato a Lione mercoledì scorso è l'unico indiziato per la morte della compagna francese Auriane Nathalie Laisne trovata morta il 5 aprile ...rainews

Femminicidio di Aosta, il 21enne di Fermo dà l’ok all’estradizione in Italia - Il giovane, accusato dell’omicidio della compagna e arrestato a Lione, si trova in carcere in Francia. Ora i giudici dovranno esprimersi sulla sua consegna dopo il mandato d’arresto europeo ...ilrestodelcarlino