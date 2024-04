Del Santo replica stizzita a Marcella Bella | “Falsità | mai conosciuta”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Durante la sua ospitata a Belveha parlato di un curioso episodio che riguarda anche Lory Del. Secondo la ricostruzione della cantante, la regista di The Lady molti anni fa si sarebbe avvicinata troppo a suo marito. Per questo motivopare si sia anche tolta un tacco, pronta a darlo in testa alla Del. A poche ore dalla messa in onda di Belve Lory ha deciso dire sulla sua pagina Facebook e in poche parole ha detto alla: ‘Ma chi ti conosce?!’dirigendosi da Lory Delcon i suoi tacchi a spillo #Belve pic.twitter.com/SSt5Kn2sQb — surreale (@cicabum ) April 16, 2024 Dele laalle parole di ...