Del Monte Boy League I lubini vincono in Umbria il girone eliminatorio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Academy Volley Lube subito protagonista nella fase preliminare della Del®? Boy, manifestazione Under 14 riservata ai settori giovanili delle società di serie A. Dopo cinque anni di stop, nello scorso fine settimana si è finalmente alzato di nuovo il sipario sulla celebre kermesse nazionale. I giovani talenti biancorossi hanno vinto ilinconquistando il primo posto nel gruppo a quattro squadre. Un risultato che ha consentito alla formazione civitanovese di staccare il pass per la Final Eight in programma dal 24 al 26 maggio, al momento non è stata ancora definita la sede. La Lube ha chiuso la due giorni perugina con due vittorie nette sulla Sir Susa Vim Perugia e la Yuasa Battery Grottazzolina e una sconfitta di misura contro la Shedirpharma Sorrento. ...