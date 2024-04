Dealcolati | Pallini Federvini a Notizie com | “Per entrare nel dibattito | l’Italia deve poterli produrre | aggiornare la normativa”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Vini: in Europa si possonodal 2021, mentre in Italia la loro esistenza non è ancora stata formalizzata. Ilsul tema è nato a margine del Vinitaly e contrappone governo e associazioni di categoria. Nel corso dell’ultimo incontro conil ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha mostrato un’apertura sul tema. “Da un punto di vista politico, ci confronteremo con la scienza e col mondo produttivo e troveremo la migliore soluzione per non perdere quello che abbiamo in nome di quello che non abbiamo”. Vini, ilitaliano (Foto di) –.comIn esclusiva a.com, la presidente diMicaelachiede al ...