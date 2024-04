De Rossi su Ndicka «Se la nostra reazione ha meritato i complimenti vuol dire che siamo marci come società ...

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il tecnico della Roma, Daniele Deha parlato oggi in conferenza per presentare la sfida di ritorno di Europa League contro il Milan. Tra i tanti argomenti toccati c’è stato quello relativo alla partita, sospesa e mai ripresa, di domenica contro l’Udinese per il malore di. Il difensore della Roma ha accusato, secondo quanto riportato da Dazn, un dolore al petto ed è uscito dal campo in barella cosciente, alzando il pollice per rassicurare chi gli stava attorno. Gli esami hanno scongiurato che si fosse trattato di un infarto e confermato che era una compressione polmonare, con possibile pneumotorace Desu«Sta bene ed è la cosa più importante. Penso che ognuno ne trarrà l’insegnamento chee trarne. Abbiamo ricevutoper una cosa che considero ...

(Adnkronos) – Il difensore della Roma " Ndicka sta bene, per quanto possa star bene un ragazzo che ha subito questo pneumotorace che sicuramente è una cosa fastidiosa ma non quella che pensavamo sul ... (webmagazine24)

In conferenza stampa, Daniele De Rossi , tecnico della Roma, ha parlato del match, valido per i quarti di Europa League, contro il Milan (pianetamilan)

(Adnkronos) – Il difensore della Roma “ Ndicka sta bene, per quanto possa star bene un ragazzo che ha subito questo pneumotorace che sicuramente è una cosa fastidiosa ma non quella che pensavamo ... (seriea24)

De Rossi “Rispettiamo il Milan ma non ci snatureremo” - ROMA (ITALPRESS) – “Quando si parla di situazione o crocevia, io tendo a non commentare non per mancare di rispetto, ma perchè a volte non sono notizie vere. Il Milan è secondo e gioca bene, ovviament ...quotidianodigela

Tifoso romanista malato terminale, De Rossi: “Daremo tutto per lui. Stiamo cercando di contattarlo, se vuole siamo qui” - De Rossi in conferenza alla vigilia di Roma-Milan ha parlato del tifoso malato terminale, il cui intervento in radio è diventato virale.ilriformista

Roma, rifinitura a Trigoria prima del Milan: out Ndicka, la squadra è fatta | CM.IT - La Roma si prepara al match di ritorno con il Milan in Europa League: ecco il report della rifinitura della squadra di De Rossi ...calciomercato