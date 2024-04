De Rossi | «L’Europa League è un’ultima spiaggia per il Milan | è una squadra costruita per la Champions»

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Daniele Dein conferenza stampa presenta il match di Europacontro ildi Pioli, ritorno dei quarti di finale. L’allenatore della Roma rompe il silenzio anche sul caso Ndicka. Le sue parole da Tmw. De: «La carriera di Pioli dimostra che è superiore a me, ma all’andata siamo stati superiori» Lezione di umanità per la vicenda Ndicka? «Sta bene ed è la cosa più importante. Penso che ognuno ne tragga l’insegnamento che vuole trarne se c’è. Abbiamo ricevuto complimenti per una cosa normale. Abbiamo fatto quello che ci sembrava automatico fare. Se qualcuno vuole trarne un insegnamento vuol dire che siamo marci come società. Qualcuno ha visto anche che ci volevamo marciare. Per rispetto di tutti non c’era possibilità di continuare. Noi siamo stati molto uniti in questo. Ho fatto i complimenti ai ...

