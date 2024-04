De Laurentiis Diviso Tra Gasperini e Pioli per la Panchina del Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Aurelio Deè al bivio per ladel: tra Gian Pieroe Stefano, con filosofie di gioco e caratteristiche diverse. Aurelio Deè al lavoro per progettare la rifondazione delche passerà inevitabilmente dalla scelta del nuovo allenatore. Un nodo cruciale per il presidente,tra due principali candidati con idee di calcio differenti: Gian Pieroe Stefano, la Stima Decennale Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, conc’è una storia di stima lunga un decennio. Nel 2011 Delo incontrò per offrirgli laprima di ...