De Grandis | “Il lavoro di Pioli non è negativo La distanza con l’Inter…”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Intervenuto a Sky Sport, Stefano Deha parlato del Milan e deldidopo il pareggio in campionato contro il Sassuolo

“Il mister ha fatto 54 punti con staff e ragazzi, giusto continuare su questa strada. Dobbiamo arrivare all’obiettivo prefissato di inizio anno, entrare in Champions League”. Lo ha detto il ... (sportface)

“La prima sessione è stata ottima per noi, la migliore quest’anno, e la macchina mi ha dato le migliori sensazioni in questa stagione . Sono davvero entusiasta perché questo circuito mi piace ... (sportface)

QUI CAGLIARI - Rossoblu al lavoro in vista della Juve, differenziato per Petagna - Il Cagliari di Claudio Ranieri, dopo il 2-2 a San Siro contro l'Inter di domenica scorsa, ha continuato oggi la preparazione in vista della gara di venerdì sera contro la Juventus ...tuttojuve

De Grandis: "L'idea Thiago Motta fa capire il progetto della Juventus. Un passo alla volta e nuovo gioco..." - Dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato della possibile rivoluzione in casa Juventus: "L'idea Thiago Motta può farci capire quello che può essere ...tuttojuve

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha analizzato il lavoro di Pioli sulla panchina del Milan: le sue dichiarazioni - Stefano De Grandis, noto giornalista, ha analizzato il lavoro di Pioli sulla panchina del Milan: le sue dichiarazioni Ospite a Sky, Stefano De Grandis ha parlato in questi termini del lavoro di Pioli ...milannews24