David sempre più vicino | Manna ha il sì del giocatore

Il povero David Maria non ce l'ha fatta. La sua esperienza a L'Eredità. Il campione infatti ha commesso alcuni errori che gli sono costati il posto nel quiz show di Rai Uno. Al punto che si è ... (liberoquotidiano)

David: “Le voci di mercato Non ci penso, sono concentrato sul campo” - L'attaccante del Lille, tra gli obiettivi di calciomercato del Milan, ha parlato del suo futuro e delle voci che lo riguardano. Le parole ...ilmilanista

napoli, sempre più David come sostituto di osimhen - Jonathan David aveva sostituito Osimhen al Lille quando il nigeriano era passato al Napoli, ora potrebbe fare lo stesso in azzurro. Con Osimhen in direzione ...sportmediaset.mediaset

CorSport- Mercato Napoli: contatti avviati con Jonathan David! È in pole per sostituire Osimhen… - L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha fatto il punto sul possibile sostituto di Victor Osimhen, attaccante del Napoli.gonfialarete