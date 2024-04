David Lynch al Salone del Mobile di Milano 2024 | ecco cosa ha portato ma lui non c’è

(Di mercoledì 17 aprile 2024)è sbarcato ai padiglioni 5 e 7 deldeldicon la sua installazione Interiors. A Thinking Room, pronta a far discutere e ad attrarre la curiosità dei suoi fan. Ma disi tratta nello specifico? Traendo ispirazione dai suoi film e dalla filosofia metafisica che nel corso degli anni ha caratterizzato sempre più l’opera del regista, le installazioni hanno presentato due stanze gemelle intese come degli spazi emozionali all’interno dei quali è possibile lasciarsi andare proprio a pensieri metafisici e mondi onirici. Attorno a loro poi, è stato organizzato anche un percorso visivo composto di schermi dove vengono riprodotte scene tratte dai film di. Una volta entrati all’interno delle due stanze, comunque, si ...

