Dario Argento | l’amore con Daria Nicolodi | “Lui mi faceva la corte | ma non me ne accorgevo”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024)e l’attricehanno condiviso un grande amore nato sul set di Profondo Rosso: dalla loro unione arrivava la secondogenita del regista Asia. Oggi il “maestro del brivido” e la figlia Fiore saranno ospiti a La Volta Buona, talk, condotto da Caterina Balivo, in onda dalle 14 su Raiuno. Durante i casting di Profondo Rossoincontra per la prima voltaattrice fiorentina. L’artista toscana aveva chiuso una relazione con lo scultore Mario Ceroli che l’aveva resa madre di Anna, mentre il regista aveva da poco concluso una storia con Marilù Tonolo madre della primogenita Fiore. Per i cineasta è stato un colpo di fulmine accompagnato da un’intesa speciale con la ventiquattrenne come la stessa raccontava ...