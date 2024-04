Cingoli - Rovinosa caduta dal moto da cross per Danilo Petrucci , che ieri è incappato in un brutto incidente al crossodromo di Cingoli . Dopo Andrea Dovizioso, un altro schianto in... (corriereadriatico)

Danilo Petrucci ringrazia l'ospedale di Torrette: «Non pensavo di poterla raccontare». E Valentino Rossi scherza: «Tornerai più bello di prima» - ANCONA - «Non pensavo di poterla raccontare, quindi sono contento soprattutto perchè sono vivo». È un Danilo Petrucci sollevato, ma ancora visibilmente ...corriereadriatico

Petrucci ringrazia i medici di Torrette: "Non pensavo di poterla raccontare" - ANCONA - «Non pensavo di poterla raccontare, quindi sono contento soprattutto perchè sono vivo». È un Danilo Petrucci sollevato, ma ancora visibilmente provato, quello che esce dall'ospedale di ...corriereadriatico

Il ternano è tornato a casa dopo il ricovero per le fratture rimediate in un caduta avvenuta durante una sessione di motocross - Danilo Petrucci è tornato a casa dopo alcuni giorni in ospedale per le fratture riportate in una rovinosa caduta: il ternano spiega le sue condizioni ...motorbox