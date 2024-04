Daniele e Pietro mandano in tilt in naufraghi a causa del loro atteggiamento

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 17 aprile 2024)Radini Tedeschi eFanelli hanno mandato ingli altridelprovocatorio e passivo. Entrambi, infatti, hanno apertamente confessato di non voler far niente lì in Honduras che sia pescare, procurarsi legna, tenere acceso il fuoco o sporzionare il cibo. “Io qua sono in vacanza, l’ho detto. Partecipo a molte cose ma in autonomia, senza ricevere ordini. Non devo avere ansie di regole. Io non voglio rispondere del mio comportamento a nessuno“, ha dichiaratoRadini Tedeschi, aggiungendo: “Proseguirò come il filosofo Diogene, il filosofo cinico che viveva in una botte. Io vivrò qui sempre steso su una stuoia e non farò niente e farò una cosa meravigliosa: sarò uno spettatore presente qui e mi ...