Daniele Conte ritratta | sfottò agli interisti? Le precisazioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 aprile 2024), fratello di Antonio, era finito nella bufera pochi giorni fa a seguito di un post legato al record di punti in Serie A stabilito dal fratello anni fa. Un post social pubblicato poche ore dopo il pareggio dell’Inter col Cari, che impedisce ai nerazzurri di poter superare il record di 102 punti totali. Tante le critiche e i duri commento sotto il post di, che con una Storia Instagram ha voluto fare alcuneed il post sul record di punti in Serie A “Vorrei precisare che il mio non è stato unorivolto ai tifosi, non mi permetterei mai! Quella metta celebrativa è stata creata dal sottoscritto per il record dei 102 punti. Per ...