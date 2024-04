Dal bianco al beige | dal nude ai pastelli | le sfumature delicate dominano le nuove collezioni

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Se la scorsa stagione erano quelli neri a imperare, per la primavera 2024 sono i mocassini bianchi e pastello a dominare le tendenze e a rappresentare la quintessenza dello stile più sofisticato e chic. Mixando la loro linea classica e senza tempo con nuancee impalpabili. Ed è proprio quello di cui c’era bisogno in questo periodo dell’anno. Ovvero una scarpa facile e passepartout che possa andare bene la mattina al lavoro così come la sera per una cena elegante. Abbinato ai tailleur pantalone così come al tubino. A renderli ancora più versatili rispetto al passato, infatti sono proprio queste tinte soft e discrete che esaltano linee e colori degli abiti senza metterli in ombra. Che si tratti del modello Penny loafer, di quello morbido in suede o di una ...