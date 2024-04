Dal 24 al 28 aprile “Cristophe o il posto dell’elemosina” al Teatro India

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dal 24al 28alChristophe o iluno spettacolo scritto e interpretato da Nicola Russo scene e costumi Giovanni De Francesco produzionedell’Elfo e Premio Le Cure Caritas Ambrosiana Una collaborazione quasi ventennale lega ildell’Elfo a Nicola Russo, dapprima come protagonista di spettacoli importanti (da Shakespeare a Tennessee Williams), quindi come autore e regista di progetti con la sua compagnia Monstera, l’ultimo dei quali è Christophe o il, che ha debuttato all’Elfo Puccini di Milano nel marzo 2023. Lo spettacolo ha vinto il Premio Le cure, assegnato da Caritas Ambrosiana e finalizzato a promuovere i valori dell’accoglienza e ...

ANNACHIARA CECERE è dal 19 aprile 2024 in radio e sui digital store con “VERSO UN SOLE” , il nuovo singolo. Ritroviamo l’artista salernitana un mese dopo l’uscita il 15 marzo del brano “23 DRAMMI”, ... (spettacolo.periodicodaily)

Tra le dieci mete più richieste si registra grande apprezzamento per la Sicilia, il Veneto e la Riviera Ligure In un 2024 che vede festività come il 2 giugno e l’8 dicembre assorbite dai weekend, ... (lopinionista)

Crollo termico, temporali e neve sull'Italia: le previsioni meteo di oggi - Maltempo e freddo scandinavo verso l'Italia con conseguente crollo termico, temporali ma anche neve. E' questo il quadro meteo tracciato dagli esperti con le previsioni per la giornata di oggi, 17 ...adnkronos

AFRICA/CONGO RD - Insicurezza endemica: dov’è lo Stato congolese” chiedono i Vescovi della della provincia episcopale di Bukavu - 2024-04-04 Nuovi attacchi dei jihadisti nell’est dove oltre 30.000 studenti non possono andare a scuola per l’insicurezza ASIA/LIBANO- Si vogliono riattizzare i conflitti settari in un Paese segnato ...fides

TIM, 7 giorni di Giga illimitati per accogliere la nuova app MyTIM - Per "festeggiare" l'arrivo della rinnovata app MyTIM, l'operatore propone ad alcuni clienti un'opzione che permette di eliminare per una settimana dall'attivazione i limiti di Giga alla connessione da ...hdblog