Dal 22 al 24 aprile Napoli capitale europea dell’urbanistica

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ospiterà l’evento europeo di riferimento per l’urbanistica e la pianificazione. La quattordicesima Biennale delle città e degli urbanisti europei dell’n Council of Spatial Planners-Conseil Européen des Urbanistes (ETCP-CEU) si terrà nel capoluogo campano dal 22 al 24prossimi, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II. La organizza l’Istituto Nazionale di Urbanistica, il titolo è “Inclusive cities and regions”. Il 21presso il Complesso di Santa Maria La Nova 44 si terranno l’assemblea generale dell’ETCP-CEU riservata ai delegati e un welcome party aperto a tutte e tutti i partecipanti della Biennale. Il 22 e il 23(rispettivamente a Palazzo Gravina in Monteoliveto 3 e nella sede del Diarc in via Forno Vecchio 36) si svolgeranno oltre venti ...