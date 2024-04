Da sei mesi riceve ogni giorno pizza a casa sua senza averla mai ordinata | il motivo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un uomoquotidianamente da seimai, un caso che gli è costato quasi 700 euro Sarebbe bello avere fornitura dia vita vero? Godere tutti i giorni di una bellacalda che ci possa migliorare la serata. Ecco, provate a fare la stessa domanda a Justin Rybicki, sicuramente vi risponderà che la sua passione per il noto piatto italiano è ormai quasi totalmente svanita. Perché? A causa di uno scherzo di cui ancora oggi è vittima e dal quale non riesce ancora a uscirne. Uno scherzo o, meglio, definirlo un incubo. Da, infatti, il canadeseregolarmente delle consegne di ordini che lui non ha mai effettuato. Unatonda – Cityrumors.itTutto ha ...

Cnfermata anche in appello la condanna a 24 anni e sei mesi di reclusione per Alberto Scagni . Il 1 maggio 2022 il 42enne uccise con 20 coltellate la sorella Alice a Genova. In aula erano presenti ... (fanpage)

Chi può aumentare l’importo dell’Assegno Unico da aprile 2024 con l’Isee corrente e come farlo - Il prossimo Assegno unico verrà erogato il 17, 18 e 19 aprile 2024 per chi lo ha già ricevuto e non ha subito variazioni rispetto a marzo, alla fine ...fanpage

I contatti telefonici tra Meloni e l'ex Bce. La prudenza della premier e il rischio di un Colle-bis - Negli ultimi mesi i contatti tra Giorgia Meloni e Mario Draghi sono stati diversi e ripetuti ...ilgiornale

La benzina torna a salire, tra Brescia e provincia i costi oltre 1,90 al self - In A4 e A21 sfiorati i 2 euro. Record negativo in Tangenziale Sud, in Valtrompia e nella Bassa Una crescita inarrestabile e preoccupante. È quella che riguarda il prezzo della benzina che ha toccato i ...brescia.corriere