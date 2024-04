Da migrante a volontario della Misericordia | Mi hanno aiutato | io ora aiuto gli altri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Firenze, 17 aprile 2024 - Da. Ad assistere i migranti che sono scesi dalla Ocean Viking a Livorno la scorsa settimana c’era anche, con la protezione civile regionale, il giovane Waqar, che come loro ha lasciato la propria terra, il Pakistan, ed è arrivato in Italia due anni fa. Ora è undi Livorno e la sua prima missione operativa è stata proprio quella per la Ocean Viking. A raccontarlo è lo stesso Waqar, che sarà ospite domani mattina, insieme al responsabile dell’area emergenzedi Livorno, Leonardo Tomassoli,trasmissione che ogni giovedì, alle ore 9,45, Radio Toscana dedica al volontariato e all’impegno delle oltre ...