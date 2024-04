Dà fuoco al distributore | era già stato arrestato e liberato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ravenna, 17 aprile 2024 – Era giàarrel’individuo che ieri ha appiccato un incendio doloso a undi carburante, in piazza Caduti sul Lavoro (video). Erano passate solo 48 ore dall’ultima volta che il piromane eraarre: Famakan Traore, 25enne originario del Mali, era finito in manette appena domenica scorsa. A fermarlo erano stati i carabinieri della stazione di via Alberoni, per la rapina ai danni di un connazionale, a cui aveva cercato di prendere il portafogli. Era stata la stessa vittima a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Il tempo dell’udienza di convalida e l’uomo era tornato a piede libero. Finché ieri mattina, in un momento di follia – dai filmati dei testimoni appare alterato – ha rischiato di provocare un disastro. ...