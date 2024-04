Da domani Premi Internazionali Flaiano a Pescara

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: PROSEGUE MOBILITAZIONE CISL, domani INCONTRO A LANCIANO - LANCIANO – “La strage continua, indignarsi non basta, dobbiamo fermare questa carneficina. Per questo la Cisl si è mobilitata, in queste settimane, nei territori dell’Abruzzo con tante iniziative per ...abruzzoweb

domani Federico Buffa al Teatro del Carmine di Tempio con “Number 23” - domani Federico Buffa al Teatro del Carmine di Tempio con "Number 23". Il ritratto di un campione della pallacanestro, icona ...sardegnareporter

Teatrino Ottavio Cirio Zanetti, domani incontro con poetessa Donatella Bisutti - Nata e cresciuta a Milano, ritiratasi per alcuni anni a Madeira, trascorso un breve periodo in Grecia, ospite ripetutamente in Giappone, oggi residente a Genova, Donatella Bisutti ha collaborato a ...ligurianotizie