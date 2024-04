Da domani il principe William torna al lavoro Mentre Kate Middleton…

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un mese. Tanto ilè stato lontano dai riflettori per prendersi cura della moglie, in cura per un cancro. L’ultima volta che aveva preso parte a un evento ufficiale era il 15 marzo. Poi, più nulla. Qualche comparsata con un video o una dichiarazione sui social. Per il resto, quasi quattro settimane trascorse ad Anmer Hall, nel Norfolk. La location ideale, isolata e immersa nella natura, per vivere in privato il dramma che, come una tegola caduta improvvisamente da un tetto, ha colpito la sua famiglia. Prima re Carlo, entrato in ospedale a gennaio convinto di operarsi alla prostata e uscito con una diagnosi di tumore (non si sa dove ma si ipotizza da quelle parti, forse alla vescica). E poi ...