Da Banco BPM 600 milioni di finanziamenti assistiti dal Fondo di garanzia di MCC

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di mercoledì 17 aprile 2024)BPM e Mediocredito Centrale, in qualità di Gestore deldiPMI per conto del Ministero del Made in Italy, (FGPMI), hanno avviato due operazioni conpubblica su altrettanti portafogli di. A seguito delle delibere di ammissione da parte delBPM ha iniziato il collocamento dei portafogli di nuovi, tranched cover, per un importo complessivo di euro 600. I nuovidi MCC I nuovi portafogli sono destinati alle PMI e hanno l’obiettivo di supportarne gli investimenti, la liquidità e l’eventuale rifinanziamento di operazioni a medio e lungo termine con finanza aggiuntiva minima del 10%. L’importo massimo del finanziamento è pari ...