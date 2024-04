Da Annalisa a Mahmood | chi salirà sul palco di Roma

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Inizia a prendere forma la line-up del Radio Zeta Future Hits Live - il Festival della Generazione Zeta. Sul, dal vivo, tutti gli artisti più amati dalle nuove generazioni: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango,, BigMama, Capo Plaza, Clara, Fred De Palma, Gazzelle, Ghali, Il Tre, Irama,, Maninni, Massimo Pericolo, Mr.Rain, Rhove, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Zerb. Per la terza edizione, Radio Zeta è già pronta a portare il pubblico nell'eclettico mondo musicale che caratterizza l'evento, offrendo un'esperienza coinvolgente che ha già conquistato migliaia di giovani. Sarà una serata piena di musica, energia e divertimento, con una line-up che riunisce gli artisti più amati e seguiti dalla Generazione Zeta. Ancora una volta, il Centrale del Foro Italico sarà la cornice del festival, accogliendo voci emergenti ...

Da Emma a Gianna Nannini, torna a Milano il Concerto Radio Italia Live - Gli aggiornamenti di oggi dalla Redazione Spettacoli MILANO (ITALPRESS) – Il concerto Radio Italia Live torna a Milano il 15 maggio in piazza Duomo e, per la prima volta, approda a Napoli il 27 giugno ...ticinonotizie

