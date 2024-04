Cuneo | auto fuori strada | l’incidente a Vezza d’Alba | 2 morti e 3 feriti

Le cause sono ancora in corso di accertamento, a bordo tutti giovani. Un ferito è grave Grave incidente stradale a Vezza d'Alba, nel cuneese. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto è ... (sbircialanotizia)

Torino, 17 apr. – (Adnkronos) – Grave incidente stradale a Vezza d’Alba, nel cuneese. Per cause ancora in corso di accertamento un?auto è finita fuori strada con 5 persone a bordo, tutte di ... (calcioweb.eu)