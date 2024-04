Cuadrado | ultime settimane per convincere l’Inter Sensazioni – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Juanha giocato pochissimo aled è stato un comprimario ai fini del probabile ormai successo finale. Il prolungamento del contratto è difficilissimo, il colombiano ci proverà per Tuttosport. CONTRATTO – Juanha il contratto in scadenza a giugno. Un solo anno per il colombiano che avrebbe dovuto ricoprire in rosa il ruolo di vice-Dumfries. In realtà non lo è mai stato, forse solo a inizio stagione. 9 presenze, di cui 7 in campionato e 2 in Champions League, per un totale di 262 minuti sono una miseria nel lunghissimo anno nerazzurro. Gli infortuni hanno limitato il contributo di, per questoha intenzione di andare oltre e non prolungargli il contratto. Ancora non ci sono stati incontri tra la dirigenza e l’agente, l’esterno sfrutterà questi ultimi due mesi per ...