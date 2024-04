Cruciani | l’interpretazione dello stile contemporaneo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Fu Luca Caprai a fondare il brandC nel 1992 in Umbria a Trevi in provincia di Perugia, investendo sulla Maglital una delle aziende di famiglia specializzata nella produzione di maglieria di alta qualità, ma a rendere famoso nel mondo questo marchio furono i suoi iconici braccialetti a quadrifogli in macramè creati dal Cavalier Arnaldo Caprai padre di Luca per la collezione museale e di conseguenza messi sul mercato dalla sua azienda, fu in Versilia a Forte dei Marmi che esplose il fenomeno dei braccialetti, tanto clamore per questi accessori dall’essere indossati dalle star più influenti e famose del mondo decretandone un successo planetario, arrivando a produrne decine di milioni di pezzi, conquistando un’intera generazione di giovani e meno giovani. I primi vent’anni di attività dellaC grazie alla notorietà acquisita furono per ...