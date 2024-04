Crono Odyssey | Il nuovo Gameplay mostra le vere potenzialità del gioco

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nel vasto panorama dei giochi online, untitolo si staglia all’orizzonte, promettendo di ridefinire il concetto stesso di grafica nei mondi digitali., ilMMORPG sviluppato da Kakao Games e Chrono Studios, confezionato con l’innovativa Unreal Engine 5 di Epic Games, è destinato a catturare l’immaginazione dei giocatori di tutto il mondo. Il trailer appena rilasciato dalla casa produttrice americana non si limita a presentare un semplice: è una promessa di avventure epiche immerse in un mondo di battaglie mozzafiato e panorami stupefacenti. Piuttosto che concentrarsi esclusivamente sule sui contenuti ludici, il video mette in risalto la potenza e la bellezza della grafica di, offrendo uno ...