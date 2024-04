Cristiano Ronaldo vince arbitrato | la Juventus dovrà versargli 9 | 7 milioni di stipendi arretrati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ha vinto questo pomeriggio l’nei confronti della, nei confronti della quale CR7 ha avviato un contenzioso per la vicenda della manovra. Il campione portoghese ha chiesto 19.5lordi, più interessi maturati in questi anni, che secondo lui gli spetterebbero di diritto:che il club bianconero non riteneva di dover versare. Alla fine, la cifra che lasarà costretta a versare, come scrivono i tre giudici arbitri Gianroberto Villa, Roberto Sacchi e Leandro Cantamessa, è pari a 9.774.166,66 di euro per la vicenda che prende le mosse dal noto affare delle mensilità differite dalla Vecchia Signora a causa del Covid. Successivamente l’attaccante ora in Arabia Saudita si trasferì al ...