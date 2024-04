Cristiano Ronaldo e il caso stipendi | Cr7 vince l’arbitrato e la Juve deve pagargli 9 | 7 milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Torino, 17 aprile 2024 –e il, alla fine la spunta Cr7. I tre arbitri Gianroberto Villa, Roberto Sacchi e Leandro Cantamessa hanno stabilito che lantus dovrà pagare all’oggi stella dell’Al Nassr 9.774.166,66di euro, ovvero metà quanto il campione portoghese avrebbe dovuto incassare per il suo operato in bianconero (19,5). La sentenza si riferisce alle mensilità differite dalla Signora nelle cosiddette manovree poi mai versate a. Visto il ‘concorso di colpa’ stabilito, lantus dovrà versare a CR7 il 50% di quanto richiesto dall'attaccante per un totale di quasi diecidi euro più interessi.