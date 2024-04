Crisi Israele-Iran | la Turchia attacca Netanyahu | “Estende la guerra per rimanere al potere” Scholz | “Tel Aviv eviti attacchi massicci”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Fonti Usa ritengono che “la risposta di Telsarà un attacco limitato nei territori di Teheran”. Il segretario dell’Onu torna a chiedere una de-escalation “urgente” all’dopo l’attacco di sabato notte. I pasdaran adottano “misure di emergenza” nelle loro postazioni in Siria L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le piazze occidentali impiegarono appena poche ore per dimenticare l'origine della guerra di Gaza ossia il pogrom perpetrato da Hamas frai civili ebrei con il bilancio terrificante di oltre 1.200 ... (iltempo)

Il segretario dell’Onu torna a chiedere una de-escalation “urgente” all’Iran dopo l’ attacco di sabato notte. I pasdaran adottato “misure di emergenza” nelle loro postazioni in Siria L'articolo Crisi ... (ilfattoquotidiano)

Al G7 si parlerà anche di cybersicurezza e Intelligenza Artificiale - La difesa dell'Ucraina senza esitazioni, ma anche la Crisi in Medio Oriente, ulteriormente deflagrata dopo l'attacco in larga parte sventato dell'Iran a Israele: questi i temi dominanti dell'agenda ...ansa

Israele e Iran tra sanzioni Usa e armi russe. Aspettando l'attacco, riesplode il fronte del Libano - Hezbollah colpisce duro in Galilea, nel giorno in cui Netanyahu rivendica autonomia da Washington, Teheran evacua le basi in Siria e minaccia di usare i ...huffingtonpost

Produzione europea e soluzioni alle Crisi al centro del Consiglio Ue - Mentre a Bruxelles il Consiglio di Stato ha bocciato lo stop alla conferenza dei conservatori (con Orban, Farage) decisa dal sindaco socialista di Saint Josse Emir Kir, il Consiglio europeo si sofferm ...formiche