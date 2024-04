Crisi dell’export | quali prospettive? | Misure del governo poco recepite

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Come stanno il Made in Lombardia e il Made in Italy? Lo spiega Claudia Bugno (nella foto), Senior Fellow Luiss School of Government: "Lesono ancorarosee". Sarà lei, assieme a Stefania Saini, del Centro Studi Assolombarda a illustrare gli scenari del settore del Design D’Arredo. A introdurle Armando Stella, vicedirettore del Giorno. "L’inasprimento delle tensioni geopolitiche, il rallentamento dell’economia cinese e le condizioni sempre più restrittive per l’offerta di credito. Sono alcuni dei fattori che nel 2023 hanno influenzato negativamente leeconomiche globali", aggiunge Bugno. All’interno di tale scenario emerge il ruolo di distretti come quello del Mobile, riconosciuto in tutto il mondo come portavoce dell’eccellenza made in Italy. "L’Italia ha introdotto diverse, tra cui ...